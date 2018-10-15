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تدشين حملة توعية لمكافحة الكوليرا في بني سعد بالمحويت
[16/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:

دشنت السلطة المحلية بمديرية بني سعد محافظة المحويت بالشراكة مع منظمتا (زوا) والألفية للتنمية حملة توعوية لمكافحة وباء الكوليرا بدعم من مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا).


وفي تدشين الحملة أوضح مدير مشروع سبل المعيشة والوقاية من الكوليرا ردفان داحش أن الحملة تستهدف القطاعين التعليمي والصحي في عزل بني الشويشي وبني الشويع وبني حمادي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لغسل اليدين.

وأشار إلی أن الحملة تهدف إلی توعية المواطنيين في القری والمناطق النائية بأضرار مرض الكوليرا وتعزيز ثقافة المجتمع بمخاطرهذا الوباء وكيفية الوقاية منه.

فيما ثمن مدير عام المديرية علي الملحاني جهود المنظمات الداعمة للحملة ودورها الانساني في مكافحة مرض الكوليرا للحفاظ علی صحة المجتمع.

وأكد حرص السلطة المحلية في المديرية علی تسهيل عمل اللجان والفرق الميدانية العاملة في المنظمات لتقديم المساعدات التوعوية والارشادية لتثقيف المجتمع صحيا .

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