دوري الأمم الأوروبية..إنجلترا تفاجئ إسبانيا بثلاثية في عقر دارها حقق منتخب إنجلترا فوزاً ثميناً على نظيره إسبانيا بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.