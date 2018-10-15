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ندوة فكرية حول الإمام الهادي يحيى بن الحسين
[16/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

استعرض أكاديميون وباحثون الدور الديني والسياسي للإمام الهادي يحي بن الحسين وإقامته دولته في اليمن في ندوة فكرية نظمها المجلس الزيدي الإسلامي اليوم بجامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا بصنعاء.


واستعرض المشاركون في الندوة بعنوان "الإمام الهادي إلى الحق نموذج العالم المجاهد والحاكم العادل" بمناسبة ذكرى وصول الإمام الهادي إلى اليمن، أربع أوراق عمل.

ناقشت الورقة الأولى لوكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات ودور الكتب المدير التنفيذي لمؤسسة افق للدراسات والبحوث حمدي الرازحي "الوظيفة الإجتماعية للمال في فكر الإمام الهادي".

وعرفت الورقة بـ"الوظيفة الاجتماعية للمال في فكر الإمام الهادي" عبر توضيح مفردات الاستراتيجية المنهجية لتعاطي يحيى بن الحسين مع المال من منطلق ديني والأبعاد التي أسس على ضوئها دولته في تلك الحقبة.

وتناولت الورقة الثانية "الجهاد في فكر وواقع الإمام الهادي يحيى بن الحسين" للخطيب والباحث الأكاديمي الدكتور خالد القروطي.

وفندت الورقة الثالثة للباحث طه العجري "الأساليب الجهادية العسكرية عند الإمام الهادي" معتبرة إياه مدرسة متكاملة في هذا المجال.

وتطرقت إلى مواجهة الإمام الهادي ثلاث فرق من أهل الفساد، و"المسار الجهادي للإمام وعقيدته القتالية وبناء الفرد إيمانيا ومعنويا" والاهتمام بالتدريب والرفع من مستوى المهارات القتالية لأتباعه.

وأثريت الندوة بمناقشات من الحضور عززت موضوع الندوة التي سبرت أغوار سيرة الإمام الهادي وتأثيرها ومكانتها في تاريخ اليمن.

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