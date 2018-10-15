محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل بني سعد بالمحويت تقدم قافلة عسل للمرابطين في الجبهات المحويت -سبأ:

قدمت قبائل مديرية بني سعد محافظة المحويت اليوم قافلة عسل للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.



وأثناء تسيير القافلة نظمت قبائل المديرية وقفة لتجديد الصمود وتأكيد الثبات ومواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



وأكدوا أن جرائم العدوان وحربه الاقتصادية الممنهجة لن تثني قبائل اليمن في دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية في سبيل الانتصار لمظلومية الشعب والدفاع عن كرامة أبنائه.



ودعت قبائل بني سعد أبناء اليمن إلی التحرك نحو جبهات القتال للذود عن سيادة وطنهم..مؤكدة أن هذه القافلة ستتبعها العديد من القوافل لرفد الجبهات.





سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ