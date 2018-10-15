وزير الخارجية يبعث رسالة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي [16/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

أعرب وزير الخارجية المهندس هشام شرف، عن تقدير حكومة الإنقاذ لقرار البرلمان الأوروبي مؤخرا الداعي إلى إحلال السلام ووقف العمليات العسكرية وإعادة فتح المنافذ ورفع الحصار وصرف مرتبات الموظفين ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة المواطن اليمني.



وأشار وزير الخارجية في رسالة بعثها للممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا مورغيني، إلى أن ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي الإماراتي من جرائم حرب ضد الشعب اليمني تؤكد على ضرورة المراجعة الشاملة لطبيعة الإجراءات اللازمة لتحميل تحالف العدوان المسئولية لجرائمه التي يرتكبها، وهو ما يتفق مع دعوة البرلمان الأوروبي لمراجعة عضوية دول تحالف العدوان في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإخضاع سجلها الخاص بحقوق الإنسان للمسائلة.



وأكد الوزير شرف في الرسالة حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على الاستئناف الفوري والبنّاء للمفاوضات السياسية السلمية.



وأعرب في الوقت ذاته عن الشكر والتقدير لسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنطونيا كالفو بويرت، لجهودها الطيبة نحو اليمن وشعبه خلال فترة عملها بالجمهورية اليمنية.

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