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آخر تحديث: الثلاثاء، 16 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:31:16م
القوة الصاروخية تستهدف بصاروخين باليستيين معسكر للغزاة بمأرب
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صباح اليوم صاروخين باليستيين من طراز بدر1 على تجمعا لقيادات العدوان بمعسكر تداوين شرق مدينة مأرب.
إيران: امتلاك الكيان الصهيوني السلاح النووي يهدد الأمن الإقليمي
أكدت إيران أن حيازة كيان الاحتلال الصهيوني الذي له ماض أسود في ارتكاب الجرائم والعدوان والإرهاب والجرائم ضد البشرية للسلاح النووي أمر خطير للغاية وتهديد جاد للسلام والأمن الإقليمي.
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
تراجعت اليوم الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
دوري الأمم الأوروبية..إنجلترا تفاجئ إسبانيا بثلاثية في عقر دارها
حقق منتخب إنجلترا فوزاً ثميناً على نظيره إسبانيا بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
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مصلحة الدفاع المدني تناشد المنظمات تقديم الإغاثة العاجلة للمنكوبين في المهرة
[16/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
ناشدت رئاسة مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني وكل الخيرين في العالم، لتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للمنكوبين جراء إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة.

وحثت المصلحة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على السرعة في تقديم الإغاثة في مجالات المأوى، الماء، الغذاء والصحة.

وعبرت عن قلقها من النتائج الكارثية للإعصار الذي تسبب في غمر  مساحات كبيرة من  محافظة المهرة بالسيول ما أدى إلى جرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتدمير  البنى التحتية (طرق وكهرباء وهاتف وجسور وعبارات) بالإضافة إلى تهدم المنازل وتشريد  مئات  الأسر وإصابة  العشرات.
سبأ
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