مصلحة الدفاع المدني تناشد المنظمات تقديم الإغاثة العاجلة للمنكوبين في المهرة [16/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

ناشدت رئاسة مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني وكل الخيرين في العالم، لتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للمنكوبين جراء إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة.



وحثت المصلحة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على السرعة في تقديم الإغاثة في مجالات المأوى، الماء، الغذاء والصحة.



وعبرت عن قلقها من النتائج الكارثية للإعصار الذي تسبب في غمر مساحات كبيرة من محافظة المهرة بالسيول ما أدى إلى جرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية (طرق وكهرباء وهاتف وجسور وعبارات) بالإضافة إلى تهدم المنازل وتشريد مئات الأسر وإصابة العشرات.

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