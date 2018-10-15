رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قمة مرتقبة بين فرنسا وألمانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم



تتجه الأنظار الليلة إلى /ستاد دو فرانس/ بضواحي باريس في لقاء قمة يجمع فرنسا بطلة كأس العام وألمانيا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



ويدخل المنتخبان هذه المواجهة في ظروف متناقضة تمامًا، ففرنسا منتشية من فوزها بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها في يوليو على كرواتيا 4 / 2 في نهائي مونديال روسيا، فيما تجر ألمانيا خلفها ذيل خيبة التنازل عن اللقب العالمي وخروجها من الدور الأول بعد خسارتين أمام المكسيك وكوريا الجنوبية.



ورغم الخروج من المونديال الروسي بعد ثلاث مباريات فقط، أبقى الاتحاد الألماني على خدمات المدرب يواكيم لوف الذي استلم الاشراف على "مانشافت" مباشرة بعد نهائيات مونديال ألمانيا عام 2006، ايمانا منه بقدرته على قيادة عملية بناء المنتخب.



وجدد المدرب الألماني تمسكه بفلسفة المزج بين عنصري الخبرة والشباب في منتخب بلاده.



ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي ديدييه ديشان لقاء اليوم بنفس التشكيلة التي خاضت المباراة النهائية لمونديال روسيا باستثناء قلب الدفاع صامويل أومتيتي الذي يعاني من اصابة في ركبته، ما سيفتح الباب امام بريسنل كيمبيبي للمشاركة أساسيا.

سبأ [16/أكتوبر/2018] باريس –سبأ:سبأ