بدء محادثات بين الكوريتين والأمم المتحدة حول إخلاء جزء من الحدود من السلاح سول –سبأ:



بدأت الكوريتان و" قيادة الأمم المتحدة" برئاسة الولايات المتحدة اليوم محادثات لنزع الأسلحة من جزء من الحدود المحصنة التي تقسم شبه الجزيرة الكورية .



وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت لوسائل إعلام أن اللقاء الأول بين الجنوب والشمال وقيادة الأمم المتحدة حول إخلاء المنطقة الأمنية المشتركة " يعقد اليوم في بانمونجوم ".



جدير بالذكر أنه تم في المنطقة الأمنية المشتركة لبانمونجوم توقيع الهدنة التي جرت بسبب الحرب بين الكوريتين (1950-1953) وهي المنطقة الوحيدة من الحدود البالغ طولها 250 كيلومترًا بين البلدين التي تتواجد فيها قواتهما في مواقع متقابلة بشكل مباشر.



وقد بدأ الجانبان نزع الألغام من " المنطقة الأمنية المشتركة" التي تعقد فيها عادة الاجتماعات وستقومان بسحب معدات المراقبة من المنطقة مع انتهاء عملية نزع الألغام .

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ