محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع و الأركان تنعيان العميد الركن طيار حسن صلاح الدين





نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد الركن طيار حسن صلاح الدين الركن الجوي في مكتب نائب رئيس الأركان للشئون الفنية سابقا الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز ال 72 عام .



وأشادت وزارة الدفاع و ورئاسة هيئة الأركان العامة في بيان بمناقب الفقيد وعطاءا ته وتفانيه خلال مسيرة حياته حيث كان ضابطا وقائداً لم يدخر وقتاً أو جهداً في خدمة القوات المسلحة وحصل على العديد من الأوسمة والنياشين والشهادات التقديرية خلال عمله في المجال الفني وفي القوات الجوية والدفاع الجوي .



وعبر البيان عن خالص العزاء لأسرة الفقيد ومحبيه سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



هذا وقد شيع جثمان الفقيد ووري الثرى صباح اليوم في مقبرة عشة الرعدي بعد الصلاة عليه في جامع الأنوار بأمانة العاصمة صنعاء بحضور عدد من زملاءه وأقاربه ومحبيه وعدد من القيادات السياسية والعسكرية .



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبأ [16/أكتوبر/2018] صنعاء- سبأ:سبأ