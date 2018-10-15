عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجمعية العامة تصوت اليوم على منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ (77+الصين) نيويورك –سبأ:



تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على منح الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صلاحيات قانونية إضافية ليتمكنوا من تولي رئاسة مجموعة ال77 في 2019، وهو دور جديد تنتقده الولايات المتحدة.



ومن المقرر أن يجري التصويت بعد عرض قرار لمصر في هذا الاتجاه بعد الظهر.



ونقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية، ينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير "من أجل مشاركة دولة فلسطين" في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها مجموعة "الـ77" العام المقبل.



ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده "حق الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة ال77 والصين"، و"حق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات"، و "حق عرض مذكرات إجرائية".



وكانت "مجموعة ال77 والصين" - تضم المجموعة في الواقع 134 دولة حاليا، اختارت في اجتماع عقد في 27 أيلول الماضي على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلسطين لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة في 2019.



وحاليا، تشكل مجموعة "الـ +الصين77" تحالف عدد من الدول الناشئة الذي أنشئ في الأساس لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه، قوة تفاوض لا يستهان بها في الأمم المتحدة.



ويذكر نص القرار بأن "دولة فلسطين جزء من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة الأمم المتحدة وبأنها عضو كامل العضوية في العديد من مؤسسات وأجهزة هيئة الأمم المتحدة".

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ