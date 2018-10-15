عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توغل محدود لآليات الاحتلال الاسرائيلي شرقي غزة غزة – سبأ:

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة في المناطق الشرقية لمدينة غزة.



وأفادت وكالة أنباء/ صفا / الفلسطينية بتوغل أربع جرافات من نوع "D9" شرقي منطقة ملكة شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة لوضع سلك شائك في المنطقة الحدودية.



وتتوغل آليات الاحتلال شرقي القطاع مؤخراً لوضع أسلاك شائكة أمام السياج الأمني، في محاولة لمنع المتظاهرين في مسيرة العودة من الاقتراب منه تحت ذرائع أمنية.



وفي تطور امني اخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين من بينهم طفل في بلدة عزون شرق قلقيلية.



وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت بلدة عزون منتصف الليل، واقتحم الجنود عددا من منازل المواطنين وعبثوا بمحتوياتها، واعتقلوا الفلسطينيين الاربعة.

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ