محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك مواقع العدو السعودي والمرتزقة وقتلى جرحى في صفوفهم صنعاء - سبأ:



دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و تدمير آلياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مدرعة للغزاة غرب الجبلية بالساحل الغربي،كما استهدفت ناقلة محملة بالعتاد في خط المتينة بالمنطقة نفسها،وتم تدمير جرافتين في التحيتا ومصرع طاقمهما.



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بتفجير آليتهم في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ،وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في صفر الحنايا بـالمتون ومصرع وإصابة من عليها .



وفي مأرب استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في التباب السود بالضيق بمديرية صرواح اسفر عن سقوط أكثر من خمسة بين قتيل وجريح ،كما دكت المدفعية مواقع للمرتزقة ودمرت تحصيناتهم بجبهة القبيطة في لحج .



وحسب المصدر دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية للمرتزقة في جبهة قيفة بالبيضاء ومصرع من كانوا عليها ،وتم تنفيذ عملية إغارة على عدة تباب للمرتزقة واستهداف تعزيزاتهم بقصف مدفعي في المدفون بنهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً وصاروخياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين في مجمع عاكفة بنجران،وتدمير مدرعة تحمل رشاش عيار 12 في صحراء الأجاشر ومصرع من عليها .



وأكد المصدر قنص ثلاثة جنود سعوديين في تبة بتول ومشعل وقبالة العمود بجيزان ،وقصف مدفعي استهدف تجمعات آخرى لجنود العدو في موقع مشعل .



ووفقاً للمصدر تم استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان غرب مجازة وقبالة منفذ علب بعسير بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية

سبأ [16/أكتوبر/2018]سبأ