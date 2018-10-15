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دوري الأمم الأوروبية..إنجلترا تفاجئ إسبانيا بثلاثية في عقر دارها
حقق منتخب إنجلترا فوزاً ثميناً على نظيره إسبانيا بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
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  رياضة
دوري الأمم الأوروبية..إنجلترا تفاجئ إسبانيا بثلاثية في عقر دارها
[16/أكتوبر/2018] إشبيلية – سبأ:
حقق منتخب إنجلترا فوزاً ثميناً على نظيره إسبانيا بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وافتتح رحيم ستيرلنج أهداف المباراة بالدقيقة 16 لصالح إنجلترا، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 29، ليعود ستيرلنج ويحرز الهدف الثالث بالدقيقة 38، فيما سجل باكو ألكاسير، وسيرجيو راموس هدفي إسبانيا في الدقيقتين 58، و98 على التوالي.

وبذلك، يرتفع رصيد المنتخب الإنجليزي إلى النقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، فيما يتلقى الإسبان الهزيمة الأولى ويظل في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

سبأ
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