محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يطالب الأمم المتحدة السماح لصنعاء إرسال فرق إغاثية للمهرة صنعاء - سبأ :

طالب وزير الصحة الدكتور طه المتوكل ، اليوم ، الأمم المتحدة السماح لحكومة الإنقاذ بإرسال فرق إغاثية من صنعاء إلى محافظة المهرة لإسناد اعمال الإنقاذ بالمناطق المنكوبة جراء اعصار لبان.





ودعا المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى فتح مطار صنعاء الدولي لتمكين منظمات المجتمع المدني للقيام بدروها في تقديم وارسال المساعدات للمواطنين المتضررين في المناطق المنكوبة بالمهرة .





وناشد المنظمات الدولية والإنسانية سرعة تقديم المساعدات العاجلة للمواطنين والمساهمة في إجلاء العالقين في منازلهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت العديد من المناطق الساحلية بالمحافظة .





ولفت إلى ضرورة تنسيق الجهود لإيصال متطلبات الإغاثة في الجوانب الإيوائية والغذائية والرعاية الصحية بما يضمن الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين المتضررين.





واعتبر الدكتور المتوكل ، الحصار المفروض على اليمن من أكبر التحديات التي تواجه التدخل لإغاثة المتضررين من الإعصار والذي يعد كارثة إنسانية حقيقية.

سبـأ [15/أكتوبر/2018]سبـأ