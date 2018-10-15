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استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
مأرب - سبأ :

استشهد مواطنان من أبناء قبيلة عبيدة ومهاجر أفريقي برصاص قوات الاحتلال الإماراتية المتمركزة بمعسكر تداوين شرق مدينة مأرب .

وأوضح مصدر محلي بمحافظة مأرب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواجهات عنيفة اندلعت بين مسلحين من أبناء قبيلة عبيدة والقوات الإماراتية المتمركزة بمعسكر تداوين إثر قيام مدرعة إماراتية بدهس سيارة مواطن في الطريق العام بالمنطقة .

وأشار المصدر إلى سقوط جرحى في صفوف الجنود الغزاة .. لافتاً إلى أن توترا كبيرا تشهده المنطقة بعد أن دفعت قبائل عبيدة بتعزيزات كبيرة وطالبت بخروج القوات الإماراتية المحتلة من المحافظة.

سبـأ
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