الحديدة: توزيع القيادات التربوية في جداول المدارس لسد العجز في الكادر التعليمي

الحديدة - سبأ :

اقر مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة في اجتماع له اليوم ، توزيع القيادات التربوية في جداول المدارس للعمل إلى جانب المعلمين والمعلمات، لسد العجز الحاصل في الكادر التعليمي.





واستعرض الاجتماع برئاسة مدير عام مكتب التربية بالمحافظة عمر محمد بحر، التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة جراء تصعيد العدوان ونزوح عدد من الكوادر التعليمية إلى محافظات آخرى .

وتطرق الاجتماع إلى الأليات الكفيلة بتعزيز قدرات الكادر التعليمي وتوفير الكتاب المدرسي ، واصدار تعميم إلى المدارس بتسهيل عودة الطلاب و الطالبات وتذليل الصعوبات أمامهم خاصة ما يتعلق بالزي المدرسي والحقائب والدفاتر وتشجيعهم ودفعهم للاستمرار في التعليم.

وأشاد الاجتماع بالبدايات الجادة للعام الدراسي و ما تبذله قيادات السلطات المحلية والتربية والتعليم بالمحافظة والمديريات من الجهود لإنجاح العملية التعليمية بالمحافظة.

حضر الاجتماع نواب مدير عام مكتب التربية ورؤساء الشعب ومديرو الادارات والمشرف التربوي بالمحافظة .

[15/أكتوبر/2018]سبـأ