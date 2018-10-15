محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناطق حكومة الإنقاذ يدعو منظمات الإغاثة لسرعة إجلاء العالقين بالمهرة جراء الإعصار صنعاء - سبأ :

دعا ناطق حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام عبد السلام جابر، منظمات الإغاثة الدولية إلى سرعة التدخل لإجلاء العالقين من أبناء محافظة المهرة وسط إعصار "لبان" والذين باتوا مهددين بالموت بعد أن حاصرتهم الفيضانات والسيول في منازلهم.



وأدان وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رفض تحالف العدوان طلب تقدمت به سلطنة عمان لإجلاء العالقين من أبناء المهرة بواسطة طائراتها المروحية.



وأشار إلى أن تحالف العدوان استغل إعصار "لبان" لفرض العقاب الجماعي على أبناء المهرة الذين رفضوا الاحتلال السعودي.



وناشد وزير الإعلام المنظمات والهيئات الأممية إلى الضغط على تحالف العدوان للسماح لعمليات الإجلاء والإنقاذ والإغاثة للمنكوبين في محافظة المهرة.. كما دعا هيئات الإغاثية اليمنية الرسمية والشعبية إلى مد يد العون والمساعدة لأبناء المحافظة.

سبـأ [15/أكتوبر/2018]سبـأ