محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفتان في المحويت تدينان الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان المحويت - سبأ :

نظمت قبائل عزلة جبل الطرف بمديرية المحويت اليوم وقفة للتنديد بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني .



في الوقفة التي شارك فيها وكيل المحافظة حسين عركاض وعدد من مسؤولي المديرية ، ندد المشاركون بحرب التجويع واستهداف الاقتصاد في ظل صمت دولي مخزي.



وأكدت كلمات المشاركين أن التواطؤ الدولي مع قوى العدوان وجرائمها ضد الشعب اليمني سيظل وصمة عار في جبين الإنسانية .



إلی ذلك نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية حفاش وقفة تنديداً باستمرار جرائم العدوان وحرب التجويع الممنهجة بحق الشعب اليمني .



وأكدت الوقفة بحضور مدير المديرية خماش حبيش ومسؤولي القطاع التربوي والمعلمين أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة الصمود والثبات ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.



ودعا المشاركون كافة أبناء اليمن إلی تعزيز التحرك نحو الجبهات للرد علی جرائم العدوان والدفاع عن كرامة الشعب وسيادة الوطن.



وطالبت الوقفة في بيان صادر عنها الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها والعدول عن تخاذلها وتواطؤها مع قوى العدوان.



سبـأ [15/أكتوبر/2018]سبـأ