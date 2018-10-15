محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تفعيل الرقابة على أسعار الغاز المنزلي والسلع الأساسية بالحديدة الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم تفعيل الرقابة على أسعار الغاز والسلع الأساسية.



و في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد وضم مدراء مديريات مركز المحافظة ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة ، شدد قحيم على ضرورة تفعيل الرقابة على أسعار الغاز و السلع الأساسية في مختلف المديريات وضبط المخالفين .



كما شدد على توزيع مادة الغاز المنزلي في جميع حارات مديريات مركز المحافظة ، مؤكداً أن قيادة المحافظة ستعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل اللجان الرقابية المكلفة بالنزول الميداني إلى الأسواق لمراقبة أسعار الغاز والسلع الأساسية.



وكان رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي رئيس لجنة الرقابة على أسعار الغاز والسلع الأساسية بالمحافظة محمد سليمان حليصي استعرض الآليات التي وضعتها اللجنة لضمان إيصال الغاز المنزلي الى كافة الحارات وتفعيل الرقابة على الأسعار وخاصة أسعار الغاز المنزلي والسلع الأساسية .



وأشار إلى أن لجنة الرقابة ستباشر أعمالها الرقابية اعتباراً من غد الثلاثاء.

سبـأ [15/أكتوبر/2018]سبـأ