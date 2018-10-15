محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العام الجامعي 2018- 2019 م بجامعة الحديدة الحديدة - سبأ :

دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل اليوم العام الجامعي الجديد 2018-2019م.



وفي التدشين الذي حضره عدد من أساتذة الكليات أشار القائم بالأعمال إلى أن تدشين العام الجامعي الجديد يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة يمر بها اليمن وخصوصا محافظة الحديدة .



وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية الأكاديمية بالجامعة والتي تسبب بها العدوان من خلال استهدافه الممنهج لمباني الجامعة وتدميرها كليا .



وحمّل قحيم قوى العدوان المسئولية الكاملة لما لحق بالبنى التحتية للجامعة والمرافق التابعة لها من تدمير متعمد .. مؤكدا أن ذلك دليل على إفلاس قوى العدوان وحقدها الدفين على الشعب اليمني.



وأشاد بصمود وإصرار قيادة الجامعة والعاملين فيها على مواصلة دورهم الأكاديمي رغم الظروف الصعبة التي فرضها تصعيد دول تحالف العدوان على المحافظة .



بدوره أكد رئيس الجامعة استمرار العملية الأكاديمية وأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه الطلاب والطالبات في هذا الصرح العلمي.



ولفت إلى أن من ضمن الحلول التي وضعتها قيادة الجامعة والكليات تمديد فترة الالتحاق والتسجيل في كافة التخصصات للطلاب والطالبات الذين منعتهم استفزازات العدوان من التسجيل في الموعد المحدد مسبقاً حتى لا يفوتهم العام الدراسي.



وثمن الدكتور الأهدل جهود قياد المحافظة وسعيها لتوفير مقرات جديدة للكليات المتضررة والذي ساهم بصورة مباشرة في استمرار وإنجاح العملية الأكاديمية للعام الدراسي الماضي.



حضر التدشين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

سبـأ [15/أكتوبر/2018]سبـأ