محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية ثقافية بصعدة بمناسبة ذكرى قدوم الإمام الهادي صعدة - سبأ :

نظمت بمحافظة صعدة اليوم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى قدوم الإمام الهادي إلى اليمن.



استعرضت الفعالية مناقب الإمام الهادي وجهاده وحرصه على لم شمل اليمنيين على منهج كتاب الله وسنة رسوله الكريم والوقوف في وجه الظالمين والطغاة.



وأكدت كلمات المشاركين في الفعالية أهمية التأسي بصبر الإمام الهادي في مواجهة الطغيان ومقارعته للمستكبرين خاصة في ظل ما يمر به الشعب اليمني من عدوان للعام الرابع على التوالي، ارتكب العدو فيه أبشع الجرائم بحق النساء والأطفال.



تخللت الفعالية فقرات إنشادية وشعرية .

سبـأ [15/أكتوبر/2018]سبـأ