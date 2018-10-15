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آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:14:17م
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محافظ المهرة يطالب الهيئات الدولية بمساندة جهود انقاذ المناطق المنكوبة جراء اعصار لبان
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

طالب محافظ المهرة قعطبي علي حسين ، المنظمات والهيئات الدولية إلى مساندة الجهود المبذولة لانقاذ المواطنين في المناطق المنكوبة بالمحافظة جراء كارثة اعصار لبان.



واوضح محافظ المهرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاعصار تسبب في اضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة خصوصا في المناطق الساحلية والمنازل القريبة من السواحل .

واشار إلى اهمية تكاتف الجهود والتعاون لمساعدة أبناء المحافظة والاسراع في توفير متطلبات الإغاثة الطارئة والعاجلة للحد من الاضرار البشرية .

سبـأ
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