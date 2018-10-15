وقفات في عدد من مدارس محافظة صنعاء تنديداً بمجازر العدوان صنعاء - سبأ :

نظمت مدارس الطيال وبني ضبيان والحيمتين ونهم وأرحب بمحافظة صنعاء اليوم وقفات تنديداً بمجازر العدوان الأمريكي السعودي.



واستنكر المشاركون في الوفقات ، الصمت العالمي المخزي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم قتل جماعي وتدمير ممنهج لكل مقدراته والتي كان آخرها مجزرة استهداف حافلتين تقلان نازحين في جبل رأس بالحديدة .



ونددوا بتصعيد العدوان واستخدامه للورقة الاقتصادية لتركيع الشعب اليمني في داعين منظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم للتدخل لوقف العدوان .



وأكد المشاركون استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات والتحديات التي فرضها استمرار العدوان.

سبـأ [15/أكتوبر/2018]سبـأ