[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
نظمت مدارس الطيال وبني ضبيان والحيمتين ونهم وأرحب بمحافظة صنعاء اليوم وقفات تنديداً بمجازر العدوان الأمريكي السعودي.
واستنكر المشاركون في الوفقات ، الصمت العالمي المخزي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم قتل جماعي وتدمير ممنهج لكل مقدراته والتي كان آخرها مجزرة استهداف حافلتين تقلان نازحين في جبل رأس بالحديدة .
ونددوا بتصعيد العدوان واستخدامه للورقة الاقتصادية لتركيع الشعب اليمني في داعين منظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم للتدخل لوقف العدوان .
وأكد المشاركون استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات والتحديات التي فرضها استمرار العدوان.
سبـأ