محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مصلحة الأحوال المدنية يلتقي مسئول وحدة البرامج بالمفوضية السامية للاجئين صنعاء - سبأ :

التقى رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم اليوم المسئول المعاون لوحدة البرامج في المفوضية السامية لشئون اللاجئين كريستيان لانجينكي.



جرى خلال مناقشة جوانب التعاون بين المصلحة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.



وفي اللقاء أشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى أهمية اضطلاع المفوضية السامية بدورها في مساندة جهود المصلحة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها جراء استمرار العدوان والحصار.



فيما أشاد مسئول وحدة البرامج في مفوضية شؤون اللاجئين بجهود قيادة المصلحة وكوادرها في تقديم الخدمات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

سبـأ [15/أكتوبر/2018]سبـأ