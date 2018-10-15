محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الأوقاف تدشن برنامج تدريبي توعوي بمخاطر مرض الكوليرا صنعاء - سبأ:

تدشن وزارة الأوقاف والإرشاد برنامج تدريبي خاص بالتوعية بمخاطر مرض الكوليرا وطرق الوقاية منه لمسئولي التوجيه والإرشاد في 34 مديرية من مختلف المحافظات.



وأوضح مدير مركز التدريب والتأهيل بوزارة الأوقاف والإرشاد محمد السهماني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البرنامج التدريبي الذي يدشن غدا بصنعاء بالتعاون مع منظمة اليونيسيف يستهدف في يومين تدريب 40 من مسئولي التوجيه والإرشاد من محافظات الحديدة، وحجة والمحويت بإقامة ورشة عمل تدريبية تستمر يومين .



وأشار إلى أن البرنامج يتضمن إقامة ورشة عمل تدريبية بعد غد الأربعاء بمحافظة إب ويستمر يومين بمشاركة 30 من مسؤولي التوجيه والإرشاد ومدراء العموم وكذا مدراء إرشاد محافظتي إب وتعز والقيادات الإرشادية النسوية.



ولفت السهماني إلى أن البرنامج يهدف لتنمية قدرات ومهارات مسئولي التوجيه والإرشاد بالمديريات المستهدفة لإعداد الخطط الميدانية وكذا بناء فرق العمل التوعوي ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة بإنجاح أي برنامج توعوي ميداني مستقبلا.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ