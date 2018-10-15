محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يناقش مع أمين العاصمة الوضع المائي بالعاصمة صنعاء - سبأ:





ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع أمين العاصمة حمود عباد، عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع المائي بأمانة العاصمة .





وتطرق اللقاء إلى سير العمل في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود في أداء المؤسسة بما يكفل التغطية المناسبة لاحتياجات المواطنين من خدمات المياه والصرف الصحي.



وشدد اللقاء على ضرورة إلزام كافة الإدارات المعنية بتوفير وسائل السلامة لعمال الصرف الصحي وذلك لتفادي تعرضهم للإصابات الخطرة التي تواجههم أثناء العمل والتي كان آخرها تعرض ستة من العاملين في محطة معالجة الصرف الصحي للاختناق بالغازات وهم يؤدون عملهم في المحطة الأسبوع الماضي.



وتطرق وزير المياه والبيئة إلى الآبار التي سيتم تحويلها إلى الطاقة الشمسية في الأمانة وعددها ١٧ بئر وذلك للانتقال من استخدام الوقود إلى الطاقة البديلة خاصة في ظل الحصار.. لافتا إلى أن تحويل هذه الآبار سيتم خلال الثلاثة الأشهر القادمة.



واستعرض وزير المياه والبيئة وأمين العاصمة الجهود المبذولة لتطوير وتوسيع المنظومة العامة لشبكة المياه والصرف الصحي بالأمانة لتغطي مساحات أكبر مما هي عليه الآن.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ