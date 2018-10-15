محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط متهمين اثنين باختطاف طفل وعصابة سرقة بالإكراه في محافظة صنعاء صنعاء ـ سبأ:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء من تحرير الطفل المختطف محمد عبدالكريم الضبيبي ، و إلقاء القبض على المتهمين باختطافه .



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رجال الأمن ضبطوا كلاً من المدعو محمد عبدربه التوعري ٢٥ عاما ، والمدعو محمد أحمد الخولاني ٣٠ عاما ، من أهالي مديرية الحصن في خولان وذلك لقيامهما في الـ ١٣من اكتوبر الجاري باختطاف الطفل محمد الضبيبي 5 سنوات من أمام مدرسة السبعين بأمانة العاصمة و اقتياده إلى منطقة توعر بمديرية الحصن



وأكد المصدر إحالة المتهمين للإجراءات القانونية .



كما ضبط أمن محافظة صنعاء عصابة سرقة بالإكراه مكونة من أربعة أشخاص .



وذكر مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على المتهمين ( ا. ع . ) ٢٣عاماً ، و ( ف .س . ر ) ٤٠عاماً من أهالي ذمار ، و ( ص. ح . س . ا ) ٢٥ عاماً من أهالي إب و ( ع. ا . ا ) ٢٠عاماً من أهالي حجة .



وأشار المصدر إلى أن المتهمين قاموا بسرقة المجني عليه فيصل محمد علي الصبري وعائلته في منطقة شارع الخمسين و نهب ممتلكاتهم مستخدمين القوة و التهديد بالسلاح .



ولفت المصدر إلى أنه تم إحالة المتهمين لإجراءات التحقيق تمهيدا لتقديمهم للعدالة .

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ