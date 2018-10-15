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آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:30:41م
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بنك اليمن والخليج ينفي صحة ما تم تداوله بأن البنك سيغلق وستحجز ممتلكاته
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

قال بنك اليمن والخليج إن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن البنك سيغلق وستحجز ممتلكاته عار عن الصحة.


وأوضح بنك اليمن والخليج في بيان توضيحي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تم تداوله ناتج عن سوء فهم.. مبينا أن الموضوع يتعلق بخلاف بين مالك المبنى والبنك حول الإيجارات التي صدر فيها حكم من المحكمة بدفع الإيجارات المتأخرة للمالك نقدا وفورا وكذا إخلاء المبنى خلال خمسة أيام.

وأشار البيان إلى أن البنك بصدد حل هذا الخلاف مع المالك في أقرب وقت.. مؤكدا استمرار البنك في نشاطه دون وجود أية خطة أو نية لإغلاقه.

ولفت البيان إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن حفظ المستندات، هو إجراء روتيني تقوم به كافة البنوك من وقت لأخر حرصا منها على الحفاظ على الوثائق الهامة.

ودعا البيان وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة فيما يتم تناقله، والتحلي بالمسؤولية حرصا على سمعة القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام خاصة في هذه المرحلة الحرجة.

سبأ
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