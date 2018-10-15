محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المؤتمر الشعبي يهنئ الشعب اليمني بالعيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر صنعاء - سبأ:

هنأ المؤتمر الشعبي العام، الشعب اليمني والجيش والأمن واللجان الشعبية بمناسبة العيد ألـ55 لثورة ألـ14 من أكتوبر المجيدة.



وأشار المؤتمر الشعبي العام في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المناسبة ستظل خالدة في سفر تاريخ الشعب اليمني ومسيرة كفاحه ونضالاته ضد الغزاة والمحتلين التي حققت للشعب اليمني الاستقلال من المحتل البريطاني تحل على الشعب اليمني.



وأشار البيان إلى أن انطلاق شرارة ثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة من جبال ردفان الأبية بعد عام من ثورة 26 سبتمبر تعبيرا حقيقيا ليس عن واحدية الهدف الثوري للثوار والأحرار والمناضلين اليمنيين في جنوب وشمال الوطن بل وأيضا دليلا على واحدية الهوية اليمنية أرضا وإنسانا، فكرا وثقافة، نضالا وثورية.



وقال البيان " إنه من المحزن أن نحتفي بهذه المناسبة وشعبنا ووطننا يتعرض وللعام الرابع لعدوان غاشم وحصار وغزو واحتلال جديد لبعض مناطقه ومحافظاته من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والإمارات وهو الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن مصير العدوان والمحتلين الجديد لن يختلف عن مصير من سبقهم من الغزاة لأرضنا ووطننا ".



وشدد المؤتمر الشعبي العام على أهمية إستمرار تلاحم الجبهة الداخلية وصمود الشعب اليمني في وجه العدوان والحصار والمحتلين الجدد.



وجدد التأكيد على مواقفه المبدئية والثابتة والراسخة كمدافع صلب عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري، والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي، وسيادة واستقلال اليمن، ووفائه لتضحيات مناضلي وثوار وشهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر، ومواصلته الانحياز إلى صفوف جماهير الشعب اليمني في مقاومة العدوان.



واستنكر المؤتمر الشعبي صمت المجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.. مؤكدا موقفه الداعم والمساند لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وإيقاف العدوان ورفع الحصار.



وأكد البيان أن أمن واستقرار المنطقة والدول المجاورة مرهون بعلاقات قائمة على عدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية وانتهاج مبدأ حسن الجوار والتعاون على أساس المصالح المشتركة البعيدة عن محاولات الهيمنة وفرض الوصاية بأي شكل.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ