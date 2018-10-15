محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية في محافظة إب تضبط 11 مطلوباً أمنياً في جرائم مختلفة خلال يومين إب ـ سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب 11 مطلوباً أمنياً في جرائم مختلفة وذلك خلال اليومين الماضيين .



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم الرئيس في جريمة قتل امرأة مسنة داخل منزلها بحارة الوازعية قبل نحو شهر.



وذكر المصدر أن أمن مديرية المشن ألقى القبض على أحد المطلوبين أمنياً في جرائم سرقة الجنابي بالإكراه تحت تهديد السلاح ، فيما ضبطت أجهزة الأمن بمديرية الحزم ثلاثة مطلوبين أمنياً في قضايا جنائية جسيمة .



وأشار المصدر إلى أن رجال الأمن بمديرية المخادر تمكنوا إلقاء من القبض على مطلوب أمني في قضية قتل فار من وجه العدالة ، و أربعة متهمين بجرائم التقطع والسرقة بينهم مطلوب أمني بموجب أوامر ضبط قهرية .



و ضبط أمن مديرية يريم مطلوباً أمنياً في قضية نصب واحتيال .



وأكد المصدر أنه تم إحالة جميع المضبوطين للإجراءات القانونية

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ