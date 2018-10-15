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اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى يناقش أوضاع القضاء في صعدة
[15/أكتوبر/2018]
صعدة - سبأ:

عقد اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ضم النائب العام القاضي ماجد الدربابي وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد أحمد الشرعي ومحافظ صعدة محمد جابر عوض .


ناقش الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة محمد العماد ووكلاء المحافظة والقيادات الأمنية بالمحافظة، أوضاع المحاكم والنيابات واحتياجاتها والصعوبات التي تعيق العمل القضائي وسبل معالجتها.

وفي الإجتماع أشاد رئيس القضاء الأعلى بدور المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية في إنجاز القضايا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

وشدد على أهمية اضطلاع السلطة القضائية بدورها المسئول في معالجة القضايا والبت فيها .. مثمنا جهود السلطة المحلية بالتنسيق مع السلطة القضائية لإنجاز القضايا المتراكمة وحل النزاعات بين المواطنين .

ولفت القاضي المتوكل إلى أنه تم مؤخراً تعيين عدد من القضاة كرؤساء محاكم واستئناف لتعزيز العمل القضائي بما يخدم أبناء المحافظة .. مؤكداً أن الجبهة القضائية لا تقل أهمية عن جبهات الدفاع عن الوطن.

من جانبه أكد النائب العام أهمية دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وردع الظالمين .

وأشار إلى أن اليمن يمر بعدوان غاشم وحصار جائر، ما يتطلب تضافر الجهود لتجاوز هذه التحديات والتغلب على الصعوبات .

وأهاب القاضي الدربابي بوكلاء النيابة التنسيق مع رؤساء المحاكم لتحديد أيام إنعقاد الجلسات ومتابعة الأعمال الإدارية والإشراف على إخراج الأحكام وسرعة البت في قضايا المواطنين.

بدوره قال أمين عام مجلس القضاء الأعلى " إن مسألة القضاء عبادة وفريضة محكمة وخدمة للوطن " .. مشيراً إلى أن جبهة القضاء والأمن مهمة يترتب عليها صلاح المجتمع وتحقيق السكينة العامة.

من جهته نوه محافظ صعدة بزيارة قيادات السلطة القضائية للمحافظة والتي تعد الثانية لمناقشة الوضع القضائي واحتياجاته .

وتطرق إلى الأَضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني التابعة للسلطة القضائية في مختلف المديريات جراء استهدافها من قبل طيران العدوان .

وأكد محافظ صعدة استعداد السلطة المحلية التعاون مع السلطة القضائية والمحاكم والنيابات للقيام بدورها الفاعل في معالجة قضايا المواطنين والبت فيها.

وخلص الاجتماع الذي أثري بالمداخلات والنقاشات، بعدد من الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء القضاء بالمحافظة.

سبأ
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