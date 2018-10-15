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الجزائية تدين 28 متهم بتشكيل عصابات مسلحة للسرقة بالإكراه
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء ـ سبأ:

أدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم 28 متهم بتشكيل عصابات مسلحة ومنظمة لنهب الأموال والسرقة بالإكراه بأمانة العاصمة.


وقضت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي مجاهد أحمد العمدي وبحضور ممثل الإدعاء حسين محمد الروني، بسجن المتهمين فترات تتراوح من سنة إلى 10سنوات وقطع اليد اليمنى لزعيم العصابة (م.م.ع) حداً وسجنه 10 سنوات من تاريخ القبض عليه .

ووجهت النيابة الجزائية للمتهمين في قرار الإتهام اشتراكهم في الفترة من يناير 2014 م وحتى يونيو 2016م مع آخرين مجهولين في تشكيل عصابات منظمة ومسلحة للسطو على ممتلكات وسيارات المواطنين بأمانة العاصمة ونهب محتوياتها من أموال وأشياء ثمينة وإعداد العُدة لذلك من (أسلحة نارية وسيارات ودراجات نارية ) بعد قيامهم برصد ومتابعة المجني عليهم أثناء خروجهم من البنوك ومحلات الصرافة .

وقضت المحكمة ببراءة ستة وهم (حمزة حسن الأشموري وزياد علي فرحان اليشيعي وراجح سعد الجايفي وفضل حزام عبده الحرازي ووليد عبدالرحمن الحاج وأيمن يحيى علي الأدبعي) من التهم المنسوبة إليهم في قرار اتهام النيابة.



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