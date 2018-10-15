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مديرية الوحدة بأمانة العاصمة تجهز قافلة للجبهات
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

اقرت اللجنة الرئيسية للحشد والتعبئة العامة بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة في اجتماعا لها اليوم، آلية عمل ومهام المكاتب التنفيذية في المشاركة والتجهيز لقافلة دعم للجبهات وتنظيم وقفة نسوية خلال الأيام القادمة .



وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المديرية الدكتور خالد حميد، ورئيس مجلس التلاحم القبلي العميد لطف شيبان، اوضح وكيل الأمانة المساعد رئيس اللجنة عبدالوهاب شرف الدين، أن تجهيز هذه القافلة الغذائية يأتي ضمن انشطة برنامج الحشد والتعبئة بالمديرية تحت شعار " التصدي للعدوان عسكرياً واقتصادياً وشعبياً .. خيار كل الشرفاء ".



وأشار إلى اهمية هذه الأنشطة في دعم ابطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان .



فيما استعرض مدير مديرية الوحدة صالح فضل الميسري، الترتيبات الجارية لتسيير القافلة خلال الأيام القادام، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية في انجاح هذه الأنشطة .



حضر الاجتماع مشرف المديرية عبدالله الظرافي، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية بمديرية الوحدة.

سبأ
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