المؤتمر الشعبي العام يدين المجزرة البشعة للعدوان في جبل راس بالحديدة

صنعاء ـ سبأ:

أدان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان و استهدفت حافلتين تُقلان أسراً نازحة في الطريق العام بالمصبرية في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة .



وذكر المصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هذه الجريمة ليست جديدة على تحالف العدوان الذي يواصل مجازره بحق الشعب اليمني منذُ قرابة أربع سنوات في مخالفة صريحة وانتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية .



واستنكر المصدر صمت المجتمع الدولي رغم بشاعة ووحشية ما يرتكبه هذا العدوان بحق اليمنيين خاصة الأطفال والنساء .



ودعا المصدر ، المنظمات المحلية والدولية إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم وإدانتها وتقديمها إلى المحاكم الدولية والرأي العام العالمي لإظهار حقيقة وحشية العدوان السعودي الذي يستهدف المواطنين الأبرياء دون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين.



[15/أكتوبر/2018]سبأ