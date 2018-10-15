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وقفتان بمدرستي النجد ومالك الأشتر ببني حشيش للتنديد بجرائم العدوان
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

نظم طلاب ومعلمو مدرستي النجد الأساسية بالحيوف ومالك الأشتر بعيال مالك مديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم وقفتين احتجاجيتين تنديداً بجرائم العدوان السعودي الأمريكي.


وحمل المشاركون في الوقفتين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى مسئولية تمادي العدوان في إرتكاب أبشع الجرائم وآخرها مجزرة إستهداف ناقلتين تقلان نازحين بجبل رأس بالحديدة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى وتدمير مقدرات الوطن.

وطالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأحرار العالم الاضطلاع بالدور المسئول في الضغط على تحالف العدوان لإيقاف عدوانه ورفع الحصار .

وثمن مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار إصرار المعلمين والطلاب على استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان .

وأكد أهمية دور المجالس المحلية والمشائخ والأعيان والوجهاء ومجالس الآباء في دعم العملية التعليمية .

شارك في الوقفتين مدير التربية بالمديرية محمد خميس ونائبه صبري القحم ومدير المتابعة محمد السماوي وعدد من القيادات التربوية بالمديرية ومجالس الآباء.

سبأ
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