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مناقشة مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات بصندوق النظافة بصعدة
[15/أكتوبر/2018]
صعدة - سبأ:

ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض وبحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد العماد مستوى الأداء والأنضباط بالصندوق وآلية تحصيل وتحسين الإيرادات .


واستعرض الاجتماع تقرير مدير عام الصندوق محمد البعداني حول خطة عمل الصندوق للربع الرابع من العام الحالي وما تم إنجازه خلال الفترة الماضيةمن أنشطة وأعمال وحملات نظافة .

كما تم في الاجتماع الموافقة على تسوير مقلب القمامة بالمحافظة وإعادة إعادة إعلان المناقصة العامة لشراء ثمانين حاوية قمامة بتمويل منظمة اليونيسيف.

وفي الاجتماع أشار إلى دور صندوق النظافة في تحسين مظهر المدينة وتوعية المواطنين بأهمية النظافة وحماية البيئة .. مشيدا بجهود قيادة وكودار الصندوق والعاملين في قطاع النظافة خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المحافظة جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد استعداد قيادة المحافظة على تذليل الصعاب أمام الأعمال الميدانية للصندوق وتلبية احتياجاته من العمال والإمكانيات التي تسهم في نجاح دور الصندوق في تنفيذ أعمال

النظافة .

سبأ
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