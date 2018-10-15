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افتتاح مدرستين بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

افتتح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء هادي عمار اليوم مدرستين في مديرية بني حشيش .


حيث افتتح عمار ومعه مدير مكتب التربية في بني حشيش محمد خميس مدرسة مالك الأشتر بمنطقة عيال مالك بتكلفة 600 ألف دولار بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر منحة مقدمة من الحكومة الهولندية مكونة من تسعة فصول مع الملحقات .

كما افتتحا الفصول التكميلية بمدرسة النجد الأساسية في منطقة الحيوف وعددها ستة فصول بتمويل من أهالي المنطقة .

و في الافتتاح أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية وأهالي منطقة الحيوف في بناء المدارس في ظل استمرار العدوان والحصار والظروف الصعبة التي فرضها على الشعب اليمني .

ووجه بتوفير المقاعد الدراسية لمدرسة النجد ، مؤكداً الحرص على استمرار العملية التعليمية مهما بلغت الصعوبات .

فيما أكد عضو مجلس الآباء بمدرسة النجد أحمد قائد زهير أن مساهمة الأهالي في بناء المدرسة نابع من الحرص على استمرار العملية التعليمية كأقل واجب في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد.

حضر الافتتاح نائب مدير مكتب التربية بالمديرية صبري القحم .

من جهة أخرى أكد اجتماع ضم مديري مكتبي التربية بالمحافظة هادي عمار والمديرية محمد خميس ونائبه صبري القحم ومجلس الآباء بمنطقة بني مالك أهمية استمرار العملية التعليمية وتضافر الجهود لدعم العملية التعليمية .

سبأ
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