أبناء ذي السفال بإب ينددون بالصمت الأممي تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب

إب - سبأ:

أكد أبناء مديرية ذي السفال بمحافظة إب أن الحرب الإقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان لتجويع الشعب اليمني على مرآى من العالم لن تخضع او تركع اليمنيين بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة الثبات والمواجهة حتى النصر .



وندد أبناء المديرية خلال وقفة أقيمت اليوم في مدينة القاعدة بحضور نائب المشرف العام بالمحافظة عبدالفتاح غلاب بالصمت المخزي والتخاذل الأممي إزاء الجرائم البشعة والحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان .



وأكد بيان صادر عن الوقفة أن تجويع شعب بأكمله يعد جريمة إنسانية بشعة لم يسبق لها مثيل وهي تتطلب من الشعب اليمني التكاتف لكسر غطرسة العدوان وحصاره .



ولفت المشاركين أن استمرار جرائم العدوان والتي كان آخرها جبل رأس بالحديدة تعتبر وصمة عار في جبين الأمم المتحدة التي تغض الطرف عن مثل هذه الجرائم الوحشية ضد المدنيين .

[15/أكتوبر/2018]سبأ