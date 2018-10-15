محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النقل يطلع على الأنظمة المقدمة لأتمتة هيئة الطيران المدني والأرصاد صنعاء - سبأ:

اطلع وزير النقل زكريا الشامي ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمدعبدالقادر، اليوم على العروض التعريفية لأنظمة الشركات المتخصصة بأنظمة المعلومات ERP لأتمتة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وربطه شبكيا في كافة مجالات الطيران.



واستعرضت الشركات البرامج والأنظمة المتطورة التي من شأنها إدخال الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في نظام الأتمتة وربطها إلكترونيا بما يتواكب مع التطورات المعمول بها في عالم التكنولوجيا الحديثة.



وأكد وزير النقل أهمية أتمتة الهيئة وربطها شبكيا في كافة المجالات .. مشيرا إلى أن الأتمتة ستسهل عمل الهيئة محليا ودوليا خاصة في مجالات الطيران المختلفة.



وقال " إن العالم اليوم في تطور مستمر في مجال التكنولوجيا الحديثة " .. لافتا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لديها القدرة والكفاءة والخبرة لمواكبة التطورات الحديثة والدخول في غمار المنافسة لتقديم أفضل الخدمات في مجال الطيران.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ