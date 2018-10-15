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آخر تحديث: الإثنين، 15 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:54:24م
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الدفاع
[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:



التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.


جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء عبد العزيز سداد، مناقشة سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات في ظل تصعيد العدوان خاصة في جبهات الساحل الغربي وما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.

وتطرق اللقاء إلى مستوى الجاهزية في مختلف المناطق العسكرية وكذا سير عمليات التدريب والتأهيل لمنتسبي الجيش واللجان الشعبية بما يواكب التطورات في الميدان.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط  على أهمية بذل المزيد من الجهود وتعزيز مستوى اليقظة والجاهزية القتالية.

وأشاد بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مختلف الجبهات في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.

فيما أشاد وزير الدفاع باهتمام الرئيس المشاط بمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز القدرة الدفاعية للتصدي لقوى العدوان وتصعيده في مختلف الجبهات.

وتطرق وزير الدفاع إلى الجوانب المتصلة بالاستعدادات ومستوى الجاهزية وما يتم إعداده من خطط استراتيجية لتغيير معادلة المعركة.

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