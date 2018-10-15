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بدء دورة تدريبية بصعدة للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية
[15/أكتوبر/2018]
صعدة - سبأ:

بدأت بصعدة اليوم دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب ينظمها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتعاون مع منظمة اليونسيف والسلطة المحلية بالمحافظة .


وفي الافتتاح أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى أهمية الدورة في التوعية بمخاطر القنابل العنقودية والألغام .. لافتا إلى تتعرض له المحافظة من عدوان واستهداف مباشر بمختلف الأسلحة والمحرمة دوليا خاصة القنابل العنقودية التي تم نشرها في مختلف المناطق وباتت تهدد المواطنين لاسيما الأطفال والنساء.

وأكد ً أن القنابل العنقودية والأجسام الغربية التي تهدد أمن المواطنين ستبقى وصمة عار في جبين منظمات حقوق الإنسان ودول التحالف بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات.

من جانبه استعرض مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العقيد علي صفره أهداف وبرنامج الدورة التي يشارك فيها 60 من الناشرين والناشرات الذين تم ترشيحهم من قبل جمعيات غير حكومية من المديريات المستهدفة ( كتاف البقع ـ باقم ـ منبه ـ شداء - ساقين ـ الظاهر ـ حيدان ـ رازح ) .

ولفت إلى أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حملة ينفذها المركز على مدى أربعين يوما للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية بالمحافظة.. لافتا إلى ما تم إنجازه الأعوام 2016-2018م في محافظات " حجة ، عمران ، صعدة ، صنعاء ، إب ، تعز ، ذمار".

وأشار إلى أنه تم نزع ورفع 89 لغم فردي، و 71 لغم للدبابات والمدرعات، و 136 ألف و 120 قذيفة مختلفة ومتنوعة، و الفين و 960 قنبلة عنقودية ، وألفين و 240 قنبلة طيران ،وألف 425 صاروخ و 404 رؤوس صورايخ و 85 ألف و 580 فيوزات متنوعة .

بدوره حث رئيس جامعة صعدة الدكتور عبد الرحيم الحمران المتدربين على الاستفادة من برامج الدورة لكي يتمكنوا من تأدية وأجبهم في الميدان والتوعية بمخاطر القنابل والألغام.

حضر التدشين وكيل أول محافظة صعدة عبد الله القاسمي ومندوب الهيئة الوطنية حميد مهمل ومدير فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بصعدة العميد عبد الإله المؤيد وممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات العاملة بالمحافظة .

سبأ
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