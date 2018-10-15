[15/أكتوبر/2018]
تعز - سبأ:
ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ومحافظ تعز أمين البحر الأوضاع في المحافظة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بالأعمال والمهام الإدارية في مكاتب السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية والمرافق الحكومية ومدى التزام الموظفين بأداء العمل الرسمي .
وأقر اللقاء تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لتأهيل القيادات الإدارية بمحافظة تعز وذلك بالتنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة والمعهد الوطني للعلوم الإدارية بدعم صندوق تنمية المهارات بما يكفل الإرتقاء بالعمل الإداري وتحسين العمل في الوحدات الإدارية.
حضر اللقاء عدد من وكلاء المحافظة ومدير صندوق تنمية المهارات وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية .
سبأ