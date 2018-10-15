محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل بمنطقتي الأحوال المدنية بمديريتي صنعاء القديمة والتحرير صنعاء - سبأ:

تفقد وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الركن عبدالحميد المؤيد اليوم سير العمل بمنطقتي الأحوال المدنية بمديريتي صنعاء القديمة والتحرير.



وأكد الوكيل المؤيد خلال الزيارة أهمية الانضباط الوظيفي وتنفيذ المهام الإدارية من خلال تقديم الخدمات للمواطنين بمنحهم الوثائق الثبوتية وتسهيل حصولهم على البيانات المتعلقة بـ واقعات قيد الأحداث الحيوية "شهادة الميلاد، الزواج، الطلاق، الوفاة بما يكفل إيجاد الدورة المستندية للسجل المدني.



وأشار إلى الحرص على تسهيل العمل بمناطق الأحوال المدنية من خلال توفير الاحتياجات اللازمة .. حاثا الجميع على مزيد من الاهتمام وتعزيز أداء العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.



واطلع العميد المؤيد على سير العمل في أرشيف منطقتي الأحوال المدنية بمديريتي صنعاء القديمة والتحرير .. مشددا على ضرورة تحسين عملية الأرشفة.



رافقه خلال الزيارة مستشار رئيس المصلحة العقيد عباس السياني ومدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة العقيد الركن فضل الجبوبي .

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ