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بدء ورشة تدريبية في برنامج التغذية المدرسية "الوجبة الخفيفة "بصعدة
[15/أكتوبر/2018]
صعدة  - سبأ:

بدأت بمحافظة صعدة اليوم ورشة تدريبية خاصة بمدراء مدارس مديرية صعدة والعاملين المعتمدين في برنامج التغذية المدرسية "الوجبة الخفيفة" الممول من برنامج الأغذية العالمي عبر مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية .


تهدف الورشة في يومين إكساب 257 متدربا ومتدربة من مدراء المدارس وأعضاء المجالس المحلية ومجالس الآباء والأمهات بمديريتي صعدة، مهارات لمتابعة أنشطة المشروع وصياغة التقارير والإستخدام الأمثل للسجلات والنماذج والتوثيق والأرشفة وكذا معالجة السلبيات وأوجه القصور في هذا الجانب والحد من المخالفات.

وبحضور عضو أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ووكلاء المحافظة  وفي التدشين أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى أهمية الورشة في تعريف مدراء المدارس والمجلس المحلي ومجلس الآباء المشروع الخاص بالوجبة الخفيفة .

وحث المشاركين في الورشة على الإستفادة من أدبياتها ومضامينها بما يخفف الأعباء عليهم أثناء التطبيق العملي لهم في الميدان .. مثمنا جهود المعلمين في استمرار العملية التعليمة في ظل العدوان والحصار .

وأبدى المحافظ عوض استعداد السلطة المحلية التعاون في تذليل الصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية بالمحافظة والمديريات.

فيما أشار مدير إدارة المتابعة بإدارة مشروع التغذية المدرسية والإغاثية الإنسانية يحيى صلح ومدير فرع المشروع بالمحافظة زيد علي حجر إلى أن مشروع الوجبة الخفيفة يستهدف طلاب وطالبات مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمحافظة بصورة يومية.

حضر إفتتاح الورشة مدير مكتب التربية بالمحافظة عبد الرحمن الظرافي ومدير مديرية صعدة صالح السياغي ومدير فرع مكتب التربية بمديرية صعدة يحيى هادي .

سبأ
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