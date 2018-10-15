إيطاليا تحقق فوزها الأول بدوري الأمم الأوروبية خطف منتخب إيطاليا فوزًا ثمينا من بولندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء امس، في دوري الأمم الأوروبية.