[15/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية في ظل تصعيد العدوان وما يرتكبه من جرائم بمحافظة الحديدة وما يفرضه من حصار جائر خلف أوضاع إنسانية كارثية.
وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة في التواصل مع الأطراف الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإيقاف العدوان ورفع الحصار واستئناف المفاوضات.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحسين مستوى الخدمات والتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.
سبأ