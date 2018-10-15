محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بعزلة بني سبأ في إب للتحشيد والتعبئة لرفد الجبهات إب - سبأ:

نظم أبناء عزلة بني سبأ بمديرية القفر محافظة إب اليوم لقاء قبلي حاشد للتحشيد والتعبئة ورفد الجبهات.



وأكد المشاركون في اللقاء استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



وندد بيان صادر عن اللقاء باستمرار جرائم العدوان المروعة والتي كان آخرها مجزرة النازحين في جبل راس بالحديدة وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى وسط صمت دولي مخجل ومعيب .



ودعا البيان الجميع إلى بذل المزيد من الجهود للتحشيد والتعبئة لمواجهة العدوان والمضي على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ