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  عربي ودولي
مصرع 13 شخصاً في إقليم أود جنوب فرنسا جراء الأمطار الغزيرة
[15/أكتوبر/2018]
باريس – سبأ :



لقي 13 شخصاً مصرعهم في إقليم أود جنوب فرنسا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة جراء السيول بعد هطول أمطار غزيرة رعدية .


باريس – سبأ : لقي 13 شخصاً مصرعهم في إقليم أود جنوب فرنسا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة جراء السيول بعد هطول أمطار غزيرة رعدية .

واعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى بالإقليم منذ السادسة صباح اليوم، في الوقت الذي أدت فيه الأمطار الغزيرة إلى قطع العديد من الطرق شمال الإقليم.

ووفقا للسلطات الفرنسية، فقد بلغ ارتفاع منسوب المياه في وادي أود إلى مستوى تاريخي غير مسبوق منذ العام 1891م، حيث اقترب من السبعة أمتار.

وحذر عمدة بلدة فيلغيليك آلان تيريون من أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، مع صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق المنكوبة.

وأشار تيريون إلى أن السلطات ستلجأ إلى إرسال طائرات مروحية إلى بعض المناطق .. مضيفاً إلى أن فرق الإنقاذ نفذت أكثر من 250 عملية خلال الليل.

سبأ
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