محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال ومحافظ صنعاء يتفقدا مشروع شق وردم الطريق الدائري متنة ببني مطر صنعاء - سبأ:

تفقد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ومحافظ صنعاء حنين قطينة اليوم المراحل الاخيرة من مشروع شق وردم الطريق الدائري متنة في مديرية بني مطر محافظة صنعاء بطول ستة كيلومتر.



واستمع الوزير والمحافظ من مدير وحدة الشق بالمحافظة المهندس علي سيلان إلى شرح حول الاعمال النهائية المنفذة ضمن المرحلة الأولى من المشروع البالغ تكلفته 490 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق.



وأكد وزير الأشغال العامة والطرق أهمية مشروع الطريق في ربط قرى وعزل مديرية بني مطر بالعاصمة صنعاء.



وحث الجهة المنفذة على تحري الدقة وجودة العمل بمختلف مراحل المشروع بما يضمن ديمومته والاستفادة منه على المدى الطويل.



فيما أبدى محافظ صنعاء الاستعداد لتقديم أوجه الدعم لانجاز المشروع بحسب المواصفات الفنية المطلوبة ..مثمنا جهود وزارة الأشغال العامة والطرق في توسيع وصيانة شبكة الطرق في المحافظة رغم الظروف الصعبة التي سببها العدوان والحصار.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ