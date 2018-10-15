عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال غرب سلفيت شمال الضفة الغربية نابلس ـ سبأ:

استشهد شاب فلسطيني اليوم بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "بركان" في سلفيت شمال الضفة الغربية.



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب الفلسطيني عند مفرق بلدة حارس غرب سلفيت، وان قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد الشاب الفلسطيني في المنطقة التي تم اطلاق النار عليه ، ومنعت طواقم الاسعاف الفلسطينية من الاقتراب من المكان.



من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد الشاب ، إثر اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال غرب سلفيت.







سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ