محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة حول الوعي التربوي في مواجهة العدوان بصنعاء صنعاء ـ سبأ:

نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الدائرة التربوية لأنصار الله اليوم ندوة حول الوعي التربوي في مواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي في ضوء خطاب قائد الثورة الأخير.



استعرضت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى لمدير عام المناهج الدكتور ضيف الله الدريب، مسؤولية التربويين في مواجهة العدوان وأدواته، فيما تحدث عبدالله الرازحي في الورقة الثانية عن الوعي التربوي في مواجهة العدوان على ضوء خطاب قائد الثورة وتناولت الورقة الأخيرة التي قدمها محمد عيسى دور التربويين في توعية المجتمع بمخططات العدوان.



وأكدت أوراق العمل أهمية دور التربويين في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخططات العدوان الرامية إضعاف الجبهة الداخلية وعدم الإنجرار وراء الشائعات التي يروج لها وسائل إعلام العدوان.



وشددت على ضرورة تضافر جهود الجميع والوقوف صفا واحدا لإفشال مخططات العدوان والتي لجأ إليها بعد فشله وهزيمته في ميادين العزة والكرامة.



وتطرقت أوراق العمل إلى الحرب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشنها العدوان في محاولة لإحراز أي انتصار وآليات مواجهتها في ضوء خطابات وتوجيهات قائد الثورة.



وفي الندوة التي حضرها وكلاء وزارة التربية .. أشار مدير الأنشطة المدرسية بوزارة التربية أحمد فايع ورئيس الدائرة التربوية لأنصار الله هادي عمار إلى أهمية دور التربويين في توعية الطلاب بمخاطر الأفكار والحملات التي يشنها تحالف العدوان ضمن حربه الناعمة التي تستهدف التأثير على أجيال المستقبل.



وثمنا صمود وثبات التربويين وتجاوزهم للتحديات التي أفرزتها الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ [15/أكتوبر/2018]سبأ